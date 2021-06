Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışma detaylarının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, “Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de de görülen Delta varyantının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, “Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Bu etkili olan aşıları bir an önce erken dönemde yapılmasının önemi ile birlikte 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indiğimiz bu dönemde, aşının tedariki ile birlikte yine Bilim Kurulu'nda değerlendirerek 6 haftalık süreyi daha erkene 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş olur” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar Türkiye'ye ulaşan toplam aşı miktarı hakkında da bilgiler veren Bakan Koca, “Şu ana kadar bize Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, en geç nisan ayı sonunda. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. BionTech 4 buçuk milyon doz aşımız gelmişti mart sonuna kadar. Devamında, Haziran'da 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde sözleşme yapmıştık, eylül sonuyla toplam 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşı şu ana kadar gelmiş oldu. Pazartesi ve salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması temmuzun ilk 3-4 günü içerisinde olabilir. Ama şuana kadar gelen aşının ilk 4 buçuk milyon ile 24 buçuk milyon doz olduğunu, pazartesi ve Salı günü 5 milyona yakın doz daha geleceğini devamında da bir sonraki hafta tamamlanacağını söyleyebilirim. Uğur Hoca da bu noktada hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor. 30 milyonun tamamlandıktan sonra ülkemize gelişinin daha iyi olabileceğini, ben başta olmak üzere sorumuzun aşı olacağını, aşı gündeminden çıkmak için 30 milyon aşıdan sonra daha çok üretim ve Ar-Ge olmak üzere başka konuları konuşmak üzere sağlıklı olacağını söyledim. Kendileri de sanırım bayramdan sonra gelmiş olacak. Ayrıca, 400 bin doz Sputnik V aşısı geldi, testleri yapılıyor” diye konuştu.