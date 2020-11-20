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Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar” dedi.

Sağlık 20.11.2020, 18:55
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Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz” ifadelerine yer verdi.

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