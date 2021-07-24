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Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı ve tedbirlere yeniden dönülmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık 24.07.2021, 23:48
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadelerini kullandı.

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