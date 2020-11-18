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Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti" açıklamasını yaptı. İstanbul, İzmir ve Bursa illerini örnek gösteren Koca, bu illerdeki vaka artışının tüm ülkeye yayıldığını vurguladı.

Sağlık 18.11.2020, 11:53 18.11.2020, 11:58
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Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün bulaşıcılığının artışına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

“İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır.”

“Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. ”

“Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. ”

TEDBİRLER KAÇINILMAZ OLUR

“Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.”

“Tedbirlere uyulmazsa yeni tedbirler kaçınılmaz olur”

#koronavirüs #covid #vaka #sağlık #türkiye
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