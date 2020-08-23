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Sağlık Bakanı Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 23 Ağustos tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 23 Ağustos Pazar gününün tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 121 oldu. Bugün bin 217 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 258 bin 249'a yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor" ifadesini kullandı.

Sağlık 23.08.2020, 21:02
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Sağlık Bakanı Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 23 Ağustos tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 121 oldu.

Bugün toplam 80 bin 302 test yapılırken, bin 217 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 258 bin 249’a yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 327 bin 466’ya ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 795 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise 783 olduğu belirtildi.Image

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.

DÜN 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün bin 309 yeni vakanın tespit edildiğini, 22 can kaybının yaşandığını ve 801 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

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