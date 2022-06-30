Sağlık Bakanı Koca bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.