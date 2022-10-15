Sağlık Bakanı Koca: “Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarının sayısı 28’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.