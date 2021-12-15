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Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
Sağlık Bakanı Koca: “Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.”
Sağlık Bakanı Koca: “Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.”
Sağlık 15.12.2021, 20:56
Sağlık Bakanı Koca: “Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.”