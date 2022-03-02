Sağlık Bakanı Koca: 'Artık açık havada maske takmak zorunda değiliz'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

''Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor''

'Salgının ciddiyetini kavrayan ilk ülkelerden biri olduk'

“Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek.”

“Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.”

“Hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.”

“Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil.”

“Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.”

"Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok"