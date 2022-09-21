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Sağlık Bakanı Koca: "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok."
Sağlık Bakanı Koca: "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok."
Sağlık 21.09.2022, 15:55
Sağlık Bakanı Koca: "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok."
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