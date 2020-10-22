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Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 7 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ.

Sağlık 22.10.2020, 02:00
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Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

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