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Sağlık Bakanı Koca: 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu
Sağlık Bakanı Koca: "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
Sağlık 15.01.2021, 14:42 15.01.2021, 16:01
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
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|30
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|28
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|28
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|27
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|24
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|17
|21
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|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
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|17
|16
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|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
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|17
|3
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|P
|1. M. United
|17
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|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
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|18
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|17
|19
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|16
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|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
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|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
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|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
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|17
|21
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|17
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|19
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