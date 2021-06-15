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Sağlık Bakanı Koca: '35 Milyon doz aşıya ulaştık'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.'
Sağlık 15.06.2021, 12:56 15.06.2021, 12:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı" dedi.
An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021