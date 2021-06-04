banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!

Sağlık Bakanı Koca, 30 milyon doz aşılamaya ulaşıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, nüfusun içte birinden fazlasına aşı uygulandığını açıkladı.

Sağlık 04.06.2021, 14:30
Sağlık Bakanı Koca, 30 milyon doz aşılamaya ulaşıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, “Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu