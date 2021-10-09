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Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”

Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”

Sağlık 09.10.2021, 16:56
Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”

Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”

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