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Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”
Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”
Sağlık 09.10.2021, 16:56
Sağlık Bakanı Koca:” 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalik toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”