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Sağlık Bakanı Koca, 25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki durumunu gösteren haftalık insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki durumunu gösteren haftalık insidans haritasını paylaştı.
Sağlık 10.01.2022, 11:04
Sağlık Bakanı Koca, 25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki durumunu gösteren haftalık insidans haritasını paylaştı.