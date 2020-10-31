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Sağlık Bakanı Koca: “21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor”

SAĞLIK BAKANI KOCA: “21 CAN KAYBIMIZ VAR, 435 KİŞİ HALEN TEDAVİ GÖRÜYOR”

Sağlık 31.10.2020, 02:20
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Sağlık Bakanı Koca: “21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen depremde can kaybının 21’e yükseldiğini belirterek “435 kişi halen tedavi görüyor, 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.” ifadelerini kullandı.

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