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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.
Sağlık Bakanı Koca: "18-24 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
Sağlık Bakanı Koca: "18-24 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
Sağlık 05.01.2022, 13:24 05.01.2022, 14:25