Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini belirten Koca, "Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda" diye konuştu. Bakan Koca, hastaların sağlık durumlarının sorulması üzerine, "Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok" yanıtını verdi. Bakan Koca, "Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınında ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu ifade eden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğununu ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi. Bakan Koca, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” dedi.

Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladıklarını belirterek, "Adaleti temin etmeye, emeğin karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" açıklamasında bulundu.