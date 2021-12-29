Son Dakika
Irak Başbakanı el-Kazımi: "Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır.”
Sağlık 29.12.2021, 21:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır.”