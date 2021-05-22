Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye’de aşı sorunu bitti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

"Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?" sorusuna, Bakan Koca’nın "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" yanıtını verdiğini söyleyen Ahmet Hakan, bu zamana gelen aşılarda ikinci dozun yedeklendiğini, elde tutulduğunu ve belli bir sürenin ardından yedeklenen o aşıların yapıldığını aktardı.

“YAZA DAHA GÜVENLİ GİRMİŞ OLACAĞIZ”

Mayıs sonu /haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacağını belirten Hakan, Bakan Koca'nın "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız." dediğini ifade etti.

Hakan, Koca'nın açıklamalarını aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar.”

HAZİRANDA 20 YAŞ ÜSTÜ HERKES AŞILANACAK

Sağlık Bakanı Koca’nın “Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak” sözünü revize ettiğini dile getiren Ahmet Hakan, Fahrettin Koca’nın konuşurken hesaplama yaptığını, buna göre de BioNTech aşısının, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yettiğini belirttiğini söyledi.

Görüşmede sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca, “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki. Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.” değerlendirmesinde de bulundu.

“DERİN BİR 'OH' ÇEKMİŞ GİBİYDİ”

Ahmet Hakan, salgın sürecinde de Bakan Koca ile defalarca konuştuğunu, bu konuşmalarda hep "Kaygılıydı. İhtiyatlıydı. Karamsarlığını bastırmaya çalışıyordu. Yakınıyordu. Tünelin ucunu göremiyor gibiydi" izlenimini edindiğini aktardı.

Dünkü konuşmalarında ise bambaşka izlenimler edindiğini belirten Hakan, "Tüm kaygıları sona ermişti. Umudu tavan yapmıştı. İhtiyatı elden bırakmıyordu ama özgüveni de yükselmişti. İşi garantiye almış gibiydi. Tünelin ucunu değil, tünelden çıkışı görmüş gibiydi. Velhasıl. Derin bir 'oh' çekmiş gibiydi." ifadesini kullandı.

"YASAKLARI AZALTACAĞIZ"

Hakan sözlerini "Hafta içi belli sürelerde sokak yasakları, kafe ve restoranların kapanması, işyerlerine getirilen sınırlandırmalar falan. Hepsi ama hepsi tarih olacak. Türkiye’nin büyük aşı hamlesinin ardından, çok şükür bu tür yasaklara veda edeceğiz." diyerek sürdürdü.

Yazısında bundan sonraki süreçle ilgili Bakan Koca’nın verdiğini ipucuna da yer veren Ahmet Hakan, bakanın “Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.” dediğini aktardı.

ÇOCUKLARA DA AŞI

Ahmet Hakan, 20 yaş altı ve çocuklarda aşılanmanın ne zaman olacağına ilişkin Bakan Koca’nın verdiği cevabı da yayınladı:

“BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.”