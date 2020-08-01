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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Sağlık 01.08.2020, 21:05
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Bakan Koca açıklamalarında ''Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.' ifadelerine yer verdi.
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