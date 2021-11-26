Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık sistemini eleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine “kendisini eleştirerek” başladı. Birçok ülkeye göre sağlık için ayırdıkları kaynakların “oldukça sınırlı” olduğunu belirten Koca, “Sağlık harcamasında ve hekim sayısında OECD’nin altındayız. Daha iyi hizmet için sağlığa ayrılan kaynakları önceliklendirmemiz gerekiyor” dedi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin olarak Koca, “Çalışanlarımızın çıplak maaşlarının emeklerinin karşılığı olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Koca “Başta asistanlarımız doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız” dedi.

TURKOVAC İÇİN BAŞVURU

Koca ayrıca, yerli aşı Turkovac’ın acil kullanım onayı için başvuru yaptığını açıkladı. Bunun üzerine aşının etkinliğini soran CHP’li Murat Emir, “Turkovac’la ilgili herhangi bir bilimsel ölçüt söz konusu değil” eleştirisini getirdi. Koca bu eleştiriye, “Türkiye’de yıllardan sonra bir defa aşı üretiyoruz. Bunun için gurur duyulması gerekirken niye algı oluşturuyorsunuz?” tepkisini gösterdi. HDP’li Garo Paylan’a da tepki gösteren Koca, “Bilim insanları açıklayınca etkinliğini göreceksiniz” dedi.

MHP’li Mustafa Kalaycı ise Sağlık Bakanlığı’nın sorun yaşanmadığını savunduğu ilaç tedariki konusunu gündeme getirdi. CHP’li Burhanettin Bulut aynı konuyu gündeme getirince Koca, “İlaç şirketleriyle umarım bir yakınlığınız yoktur” diyerek tedarike ilişkin eleştirilere yanıt vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de kurun bütçeye etkisine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın 116 milyar liralık bütçesi açıklandığında 12 milyar dolara denk geldiğini belirten İlgezdi, “Kur artışından dolayı bakanlığın bütçesi 1 ayda yüzde 25 eridi” dedi.

İYİ Partili İbrahim Halil Oral’ın asistan hekimler için yönetmeliğe uyulmadığı çıkışı üzerine Fahrettin Koca, “O var, yok demiyorum zaten” karşılığını verdi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi / Sarp Sağkal