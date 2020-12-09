Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Sağlık çalışanlarını 1 günde aşılayacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Aşıyı en hızlı yapabileceklerini söyleyen Koca açıklamasında:

“Birinci Kademe sağlık hizmetinde Dünya’nın en iyilerinden biriyiz. Bu yüzden çok fazla ekstra hazırlığa gerek yok. Ama hazırlığımızı elbette yapıyoruz. İddia ediyorum Avrupa’da bu aşıyı en hızlı uygulayabilecek ülkelerden belki de birincisiyiz. Bir de İngiltere hızlı uygulama kapasitesine sahip. Almanya da hazırlık yaptı. Pek çok ülke aşı gelse bile çok hızlı uygulayamayacak. Bizde sorun çıkmaz. Çok hızlı uygularız. Mesela ben ilk Sağlık personeline yapılacak olan ilk aşıların 1 gün içinde yapılıp bitirilmesini istiyorum ki yapacak durumdayız.”

Aşıyı yaptırmak istemeyen sağlık çalışanları olursa?

“Ateş, halsizlik gibi yan etkilerden dolayı sağlık sistemi aksamasın sonra”

“İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor”

“Peki bazı sağlık personeli aşıyı olmak istemezse ne yapacaksınız?”

“Yapacak bir şey yok. Kimseye zorla aşı yapamayız ama tam hocalarımız belki de canlı yayında bu aşıyı olacaklar. Siz de canlı yayında olmak istediğiniz söylemişsiniz. Siz de canlı yayında olursanız seviniriz. Çünkü bu aşıların güvenli olduğunu herkes görüp; bilmeli. Siyasetçileri değil, bilim insanlarını öne çıkarıp güvenliliği göstermek lazım.”

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