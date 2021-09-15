Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı” dedi.
Sağlık 15.09.2021, 22:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritası’nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane’yi kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.