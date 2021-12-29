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Irak Başbakanı el-Kazımi: "Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.”
Sağlık 29.12.2021, 21:51 29.12.2021, 22:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.”