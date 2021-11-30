Son Dakika
Bakan Koca: "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"
Sağlık 30.11.2021, 20:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"