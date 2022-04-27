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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
Sağlık 27.04.2022, 17:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
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