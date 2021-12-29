Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından Ankara Şehir Hastanesine gidecek ve hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptıracak. Hatırlatma dozu yaptıracak olan bilim kurulu üyeleri de Sağlık Bakanı’na eşlik edecek.