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Biden: "(Ukrayna’da savaş suçu iddiaları) Çok yakından takip ediyoruz, bunu söylemek için çok erken"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takılmayacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takılmayacak"
Sağlık 02.03.2022, 18:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takılmayacak"