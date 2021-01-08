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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısınd
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu."
Sağlık 08.01.2021, 17:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu."
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