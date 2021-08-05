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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen en çok vaka Siirt’te yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen en çok vaka Siirt’te yer alıyor.
Sağlık 05.08.2021, 14:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen en çok vaka Siirt’te yer alıyor.