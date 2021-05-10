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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık insidans haritasını paylaştı. İllere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı; İstanbul’da 359,99, Ankara’da 247,68, İzmir’de 161,92 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık insidans haritasını paylaştı. İllere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı; İstanbul’da 359,99, Ankara’da 247,68, İzmir’de 161,92 oldu.
Sağlık 10.05.2021, 17:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık insidans haritasını paylaştı. İllere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı; İstanbul’da 359,99, Ankara’da 247,68, İzmir’de 161,92 oldu.