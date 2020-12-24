Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın her alanda bizi etkiledi. Dünyanın ahlakını yeniden tanzim etti. Ülkelerinin birbirlerinin yardım malzemelerine el koyduklarına şahit olduk. Alışkanlıklarımız değişti. Bunlar sancılı değişikliklerdir, farkındayım.

Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren hızlı bir vaka artışı yaşandı.

Salgının seyrine göre illerimizde tek tek değerlendirme yaparak yerel imkanların seferber edildiği ekipler halinde yaygın temaslı takibinin yapıldığı bir dönemi yaşadık.