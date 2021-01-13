Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameralar karşısına geçerek korona virüsü aşısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek canlı yayında korona virüsü aşısı olacağını belirtti.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

- Yarından itibaren tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarımızın aşılanması başlanacaktır. Aşılar halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlar web sayfası üzerinden canlı olarak takip edeceklerdir.

- Aşılama programının şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. İsmine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim.

- Tedarik planına uygun bir şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacak ve aşı olmaya gideceklerdir.

- Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve öneminin farkındalığı için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum.

- Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek aşı programımızı başlatacağız.

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.