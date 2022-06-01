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Dışişleri Bakanlığı: “Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasını kınıyoruz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”
Sağlık 01.06.2022, 19:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”