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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Sağlık 01.06.2022, 19:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

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