Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik iddialar) "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli d

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik iddialar) "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz."