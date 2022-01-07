Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı timlerinin karla mücadelesini paylaştı

Bakan Koca paylaşımında: "Muş’ta aşı timlerimiz zorlu mevsim şartlarına rağmen, şehre en uzak köylere kadar giderek aşılama yapıyor. Kapı kapı gezerek. “Onlar bizi görünce mutlu oluyorlar, biz de aşılarını yaptığımızda.” Bu sorumluluk hepimiz için geçerli. Çünkü söz konusu olan sağlığınız!" ifadelerini kullandı.