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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı timlerinin karla mücadelesini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı timlerinin nasıl özveriyle çalıştıklarına vurgu yaptı.
Sağlık 07.01.2022, 13:17
Bakan Koca paylaşımında: "Muş’ta aşı timlerimiz zorlu mevsim şartlarına rağmen, şehre en uzak köylere kadar giderek aşılama yapıyor. Kapı kapı gezerek. “Onlar bizi görünce mutlu oluyorlar, biz de aşılarını yaptığımızda.” Bu sorumluluk hepimiz için geçerli. Çünkü söz konusu olan sağlığınız!" ifadelerini kullandı.