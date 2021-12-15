Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.
Sağlık 15.12.2021, 10:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.