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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir” açıklamasında bulundu.
Sağlık 18.12.2022, 21:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir” açıklamasında bulundu.