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Diyetisyen Çar: “Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasındaki 100 bin kişide bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki bilgilerinin yer aldığı haftalık insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasındaki 100 bin kişide bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki bilgilerinin yer aldığı haftalık insidans haritasını paylaştı.
Sağlık 05.12.2021, 16:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasındaki 100 bin kişide bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki bilgilerinin yer aldığı haftalık insidans haritasını paylaştı.