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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Sağlık 17.01.2022, 12:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.