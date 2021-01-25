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Sağlık Bakanı duyurdu: 'Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." dedi
Sağlık 25.01.2021, 17:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan COVID-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar."