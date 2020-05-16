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Sağlık Bakanı Dr. Fayrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel coronavirüs verilerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fayrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel coronavirüs verilerini açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:00
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Sağlık Bakanı Dr. Fayrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Güncelleme: 16.05.2020 20:02
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