Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" notuyla Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bin 141 yeni vakanın tespit edildiğini, virüs nedeniyle de 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan uzun süre sonra yeni vaka sayısı, iyileşen kişi sayısının üzerine çıktı.
İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WotgSuqwSi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2020
Son Güncelleme: 24.05.2020 20:23