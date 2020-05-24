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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

24 Mayıs 2020 Pazar 20:07
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" notuyla Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bin 141 yeni vakanın tespit edildiğini, virüs nedeniyle de 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan uzun süre sonra yeni vaka sayısı, iyileşen kişi sayısının üzerine çıktı.

Son Güncelleme: 24.05.2020 20:23
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