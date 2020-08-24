Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs verilerini paylaştı

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Rz06OcXiKX