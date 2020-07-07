Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs verilerini paylaştı

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? <a href="https://t.co/RVlhe7786O">https://t.co/RVlhe7786O</a> <a href="https://t.co/CBwd5J7FW0">pic.twitter.com/CBwd5J7FW0</a></p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1280535364680273922?ref_src=twsrc%5Etfw">July 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>