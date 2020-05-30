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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs verilerini paylaştı

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 515 oldu. Vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103'e yükseldi. Corona virüsüne ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, toplam corona testinin 2 milyonu geçtiğini ve yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs verilerini paylaştı

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 515 oldu. Vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103'e yükseldi. Corona virüsüne ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, toplam corona testinin 2 milyonu geçtiğini ve yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğünü duyurdu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:48
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Koronavirüs verilerini paylaştı

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 515 oldu. Vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103'e yükseldi. Corona virüsüne ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, toplam corona testinin 2 milyonu geçtiğini ve yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğünü duyurdu.

BAKAN KOCA: DAHA SIKI TEDBİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında.

* Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR

DÜN 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, dün 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 141 vakanın tespit edildiğini ve tedavi gören bin 594 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. <a href="https://t.co/RVlhe7786O">https://t.co/RVlhe7786O</a> <a href="https://t.co/XSDhaFnh7o">pic.twitter.com/XSDhaFnh7o</a></p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1266786573414252544?ref_src=twsrc%5Etfw">May 30, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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