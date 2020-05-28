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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:27
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerini paylaştı

Bakan koca, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." notuyla Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Son Güncelleme: 28.05.2020 20:29
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