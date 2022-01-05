Sadece uyurken ortaya çıkıyor! İşte Omikron'un yeni semptomu...

Tüm dünyada artış gösteren Kovid-19 semptomlarına bir yenisi eklendi. Uyku felci olarak bilinen yeni bu durum, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin web sitesinde "uyanırken veya uykuya dalarken hareket edemediğiniz veya konuşamadığınız zaman" dilimi olarak tanımlanıyor.

"UYKU FELCİ YENİ GELEN SEMPTOMLAR ARASINDA BULUNUYOR"

Uykuda ortaya çıkan bir diğer belirti olan gece terlemesi daha önce bildirilmişti. Fakat şimdi gelen yeni bildirimler, sıklıkla uyku felci durumunun ortaya çıktığını belirtiyor.

Uyku felci hissi, yaşayan kişiler için oldukça "korkunç" bir deneyim olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, bu semptomun zararsız olduğu ve çoğu insanın hayatında mutlaka bir veya iki kez yaşayacağını belirtse de birçok insan bu belirtiden oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyor.

GlasgowLive, adlı yayın kuruluşunda yapılan açıklamada bu uyku felci durumunu, birinin odanızda olduğunu veya bir şeyin size aşağıya ittiğini hissettiren bir an olarak nitelendiriyor. Fakat bu his, birkaç dakika sürerek sizi oldukça rahatsız hissettirebilir.

"NÖROLOJİK VEYA PSİKOLOJİK OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR OLABİLİR"

Ancak yapılan çalışmalar, karantinadaki hastaların büyük bir çoğunluğu uyku bozukluklarında belirgin bir artış yaşıyor. Uyku felcinin, Kovid-19'un kendisinden kaynaklanmanın dışında aynı zamanda pandeminin ve toplumsal değişikliklerin ortaya çıkardığı bir belirti olabileceği de belirtiliyor.

Uyku terapisi uzmanı Dr. Kat Lederly, MailOnline'a verdiği röportajda, virüsün enfekte olan kişilerin beyinlerindeki uyku düzenini etkileyebileceğini ve Kovid-19'un nörolojik bir etkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

"PANDEMİYİ İLERLEYEN SÜREÇTE HAFİFLETEBİLİR"

Danimarka'nın Denmark's State Serum Institute adlı sağlık servisinin baş epidemiyoloğu Tyra Grove Krause, Omikron enfeksiyonlarındaki büyük artışın Ocak ayının sonunda zirve yapabileceğini fakat bunun ardından yaşanan bu sürecin hızlı bir şekilde iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Danimarka'daki haber merkezlerinden TV2'ye konuşan uzman, Omikron'un Delta varyantından daha bulaşıcı olmasına rağmen vakaların genel olarak daha hafif semptomlar göstermesi söz konusu olduğunu söyledi. Bu nedenle tüm dünyada yaygın bir doğal bağışıklık oluşturacağına dair umutları da artırdığının altını çizdi.